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مجهولون يسرقون (4) كغم من الذهب في الخليل

03 يونيو 2023 . الساعة 11:23 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

أفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة بالضفة الغربية، العقيد لؤي ارزيقات، أن مجهولين أقدموا على سرقة نحو 4 كغم من الذهب من صائغ مجوهرات في الخليل، جنوباً.

وقال في بيان صحفي مقتضب اليوم السبت: إن "مجهولين يرتدون زيا نسائيا، اعترضوا مواطنا يعمل في مجال صياغة المجوهرات، أثناء تواجده داخل موقف عمارة قرب مفرق جامعة الخليل، وسرقوا منه كمية من الذهب تقدر بـ(4 كغم)، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتفه الشخصي".

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وأكد على أن الشرطة والأجهزة الأمنية، باشرت بإجراءات البحث والتحري للقبض على الفاعلين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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