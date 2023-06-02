هازارد يصدم ريال مدريد بقرار حاسم

كشف موقع "fichajes" الإسباني أن لاعب نادي ريال مدريد، البلجيكي إدين هازارد، لا ينوي مغادرة فريقه هذا الصيف، ومتمسك بإكمال عقده الذي ينتهي في يونيو/ حزيران 2024، رغم إدراكه لدوره الثانوي مع "الميرنغي".



وارتبط اسم هازارد خلال الفترة الماضية بإمكانية اللعب في دوري روشن السعودي، وذكرت تقارير صحفية عالمية متنوعة أن أندية الهلال والاتحاد والنصر تريد الحصول على خدماته هذا الصيف.



ولعب هازارد 392 دقيقة خلال الموسم الحالي 2022-23 عبر كل البطولات، وكان بعيدًا معظم الأوقات عن خيارات مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكن رغم هذا، فإن النجم البلجيكي يرفض تمامًا الرحيل عن ريال مدريد.



وكانت شبكة "calciomercato" الإيطالية قد كشفت أن إدارة الاتحاد وضعت هازارد كخيار بديل، في حالة فشل النادي الجداوي في ضم اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها، المحترف بصفوف كريستال بالاس الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





يُذكر أن الأندية السعودية تسعى للتعاقد مع أكثر من نجم عالمي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

المصدر / فلسطين اونلاين