أبو عسكر: الاحتلال يخشى أهل الضفة والداخل لأنهم امتشقوا سلاح المقاومة

أكد القيادي في حركة حماس محمد أبو عسكر، أن الاحتلال يحاول تثبيت وقائع جديدة بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.



وقال أبو عسكر خلال مسيرة نصرةٍ للأقصى شمال قطاع غزة، أن مسيرة اليوم تأكيدٌ على إسناد حركة حماس للأقصى ورفضها لانتهاكات الاحتلال.

وشدد على أن "مسجدنا يسبق هيكلهم ودولتهم، وتراثنا الفلسطيني أكبر من عمر الاحتلال بآلاف السنين".



وأشار أبو عسكر إلى أن الاحتلال يستغل الأعياد اليهودية لشن حربٍ دينية على المسجد الأقصى، داعيًا أهل القدس لمواصلة الرباط في المسجد الأقصى، فهم صمام الأمان الأول للدفاع عن المقدسات.



ونوه إلى أن الاحتلال بات يخشى أهل الضفة والداخل المحتل، لأنهم امتشقوا سلاح المقاومة، وباتوا خط الهجوم ضد الاحتلال، إلى جانب المقاومة التي تراكم القوة من أجل تحرير فلسطين.



وأضاف "القوة التي تراكمها المقاومة في الوقت الحالي، ليس لخوض الجولات، بل لمعركة التحرير الكبرى".



واعتبر القيادي في حماس، أن التطبيع مع المحتل لن يجلب للعالم العربي أمنًا ورفعةً، بل إن الرفعة تكون بالانتماء إلى القدس، فالمسجد الأقصى ملك للمسلمين جميعًا، وهو بحاجة لدعم وإسناد ومناصرة بكل الأشكال.



وتابع، "نقول للعدو "إن صراعنا القادم سيكون تكرارًا للنقطة صفر، والصواريخ ستكون تغطية لهذا الالتحام".

المصدر / فلسطين أون لاين