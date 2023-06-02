من هو الكاتب الراحل محمود العجرمي؟

توفي، اليوم الجمعة، الكاتب والدبلوماسي والباحث الفلسطيني محمود العجرمي، في مدينة غزة.

ويعتبر الراحل العجرمي أحد كتاب المقالات في صحيفة فلسطين، وقد نشر آخر مقال له في ذكرى النكبة الفلسطينية.

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عمل كنائب لرئيس جامعة فلسطين للشؤون الأكاديمية وعميدًا لكلية الإعلام فيها، إضافة لعمله الأكاديمي، ومقدمًا خبرته لوسائل الإعلام في الأمن الاستراتيجي، والتحليل السياسي.

وشغل العجرمي منصب نائب وزير الخارجية الأسبق.

عُرف العجرمي بمواقفه المناهضة لسلطة أوسلو، وتفرد السلطة برام الله في القرار الفلسطيني.

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وأوردت مصادر صحفية، أن آخر تصريح للراحل العجرمي كان انتقاده لغياب غياب وتقاعس سلطة رام الله عن حماية أبناء شعبنا بالضفة الغربية، معتبرًا ذلك يأتي في إطار دورها الوظيفي مع الاحتلال "الإسرائيلي".

المصدر / فلسطين أون لاين