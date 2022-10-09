مدينة ساحلية فلسطينية وتعد أكبر مدن قطاع غزة وتقع في شماله في الطرف الجنوبي للساحل الشرقي من البحر المتوسط.

تبعد عن مدينة القدس مسافة 78 كم إلى الجنوب الغربي، وهي مركز محافظة غزة وأكبر مدن السلطة من حيث تعداد السكان، حيث بلغ عدد سكان محافظة غزة 713 ألف نسمة في عام 2021، ما يجعلها أكبر تجمع للفلسطينيين في فلسطين.

وتبلغ مساحتها 56 كم2، وتعد من أكثر المدن كثافة بالسكان في العالم، ومن الأنشطة الاقتصادية الأولية في قطاع غزة هي الصناعات الصغيرة والزراعة والعمل.

أسس الكنعانيون المدينة في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، واحتلها الكثير من الغزاة كالفراعنة والإغريق والرومان والبيزنطيون والعثمانيون والإنجليز وغيرهم.

وفي 635 م دخل المسلمون العرب مدينة غزة وأصبحت مركزاً إسلامياً مهماً، حيث يوجد بها قبر هاشم بن عبد مناف جد النبي محمد بن عبد الله، لذلك سُميت بـ"غزة هاشم"، كما ولد فيها الإمام الشافعي عام 767م وهو أحد أئمة المذاهب الأربعة عند المسلمين السنة.

وقعت غزة في أيدي القوات البريطانية بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الخلافة العثمانية، وأصبحت جزءاً من الانتداب البريطاني على فلسطين.

وفي ظل الحرب العربية مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، تولت مصر إدارة أراضي قطاع غزة وأجرت عدة تحسينات على المدينة.

ولكن عادت (إسرائيل) واحتل قطاع غزة بشكل كامل عام 1967 (عام النكسة)، وبعد اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية و(إسرائيل) عام 1993، بموجب اتفاق غزة أريحا الموقّع في 4 مايو عام 1994 انتقلت السلطة المدنية إلى سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين