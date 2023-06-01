الإعلام العبري: تفاهمات أولية لنقل سفارة المجر إلى القدس

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية النقاب عن توصل دولة الاحتلال الإسرائيلي والمجر إلى اتفاق مبدئي وتفاهمات أولية تقضي بنقل سفارة المجر إلى مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت في خبر صحفي أوردته في عدد اليوم الخميس، أن يتم نقل السفارة هذا العام، وذلك بعد أن تجد المجر مبنى مناسبا في القدس.

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وذكرت أن التوصل لهذا الاتفاق جاء خلال لقاء بين وزير خارجية الاحتلال (إيلي كوهين) ووزير الخارجية المجري بيتار سيرتو، في العاصمة بودابست.

ورجحت الصحيفة أن المجريين يحفظون الإعلان عن هذه الخطوة إلى ما وصفه بـ "حدث خاص"، ربما في اجتماع مستقبلي بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

المصدر / فلسطين أون لاين