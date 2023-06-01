فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

يوم زلزلت (تل أبيب).. 22 عامًا على عملية "الدولفانيوم" بتوقيع القسامي "الحوتري"

"لينا عبد الله".. مقدسية تلتقط بديع الأعماق بالغوص تحت الماء

"الأشغال" تكشف النقاب عن حجم حاجتها لإعادة بناء البيوت المدمرة ووتيرة المشاريع المصرية

في "إغراءات" الاستيطان الإسرائيلي

الرجبي: إدخال المستوطنين مواد بناء لـ"الإبراهيمي" محاولة لتغيير معالمه

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

نتنياهو والميزانية العامة ورشوة الأحزاب

الوضع الفلسطيني في مرحلة جديدة

لا تخذلوا الأسير وليد دقة.. ابن فلسطين

الطقس: كتلة هوائية حارة تسبب ارتفاعاً ملموساً على درجات الحرارة

أول دولة في الاتحاد الأوروبي

الإعلام العبري: تفاهمات أولية لنقل سفارة المجر إلى القدس

01 يونيو 2023 . الساعة 09:06 بتوقيت القدس
...

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية النقاب عن توصل دولة الاحتلال الإسرائيلي والمجر إلى اتفاق مبدئي وتفاهمات أولية تقضي بنقل سفارة المجر إلى مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت في خبر صحفي أوردته في عدد اليوم الخميس، أن يتم نقل السفارة هذا العام، وذلك بعد أن تجد المجر مبنى مناسبا في القدس.

اقرأ أيضاً: رئيس التشيك يعد أمام (الكنيست) نقل سفارة بلده إلى القدس

وذكرت أن التوصل لهذا الاتفاق جاء خلال لقاء بين وزير خارجية الاحتلال (إيلي كوهين) ووزير الخارجية المجري بيتار سيرتو، في العاصمة بودابست.

ورجحت الصحيفة أن المجريين يحفظون الإعلان عن هذه الخطوة إلى ما وصفه بـ "حدث خاص"، ربما في اجتماع مستقبلي بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#القدس المحتلة #الإتحاد الأوروبي #نقل السقارة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة