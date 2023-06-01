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مقتل 3 أشخاص بينهم طفلين في هجوم ليلي على كييف

01 يونيو 2023 . الساعة 06:41 بتوقيت القدس
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هجوم ليلي على كييف

قال مسؤولون في كييف إن هجومًا ليليًا جديدًا على منطقة شرق كييف، اليوم الخميس، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف في منشورعلى تيليغرام إن اثنين من القتلى من الأطفال في الهجوم الذي استهدف منطقة يسنيانسكي في الضواحي الشرقية للعاصمة.

وأعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء، عن أحدث حلقة في سلسلة من حزم المساعدات لأوكرانيا، وتشمل أنظمة دفاع جوي وذخيرة وغيرها من العتاد الدفاعي بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار.

وفي المجمل، خصصت الولايات المتحدة مساعدات أمنية لأوكرانيا بأكثر من 38.3 مليار دولار منذ تولي جو بايدن الرئاسة، منها أكثر من 37.6 مليار دولار منذ الهجوم الروسي في فبراير/ شباط 2022.

المصدر / وكالات
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