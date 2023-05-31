احذفه فورًا.. تطبيق يسرق الصور والملفات ويتنصت عليك

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31 مايو 2023 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
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تطبيق يسرق الصور والملفات ويتنصت عليك

حذر خبراء في أمن المعلومات من تطبيق خطير موجود في متجر "غوغل بلاي" ومستخدم على نطاق واسع في هواتف أندرويد لأغراض تسجيل الشاشة.

وقال الخبراء إن تطبيق "iRecorder" ينتهك الخصوصية ويسرق المعلومات والصور والملفات بطريقة ماهرة. 

ونصح الخبراء مستخدمي هذا التطبيق بحذفه فوراً، حيث أنه يستخدم ميكروفون الهاتف كل 15 دقيقة، لأهداف غير معروفة.

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وقال جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي: "من المثير للاهتمام أن التطبيق اجتاز الاختبارات الأولية للوصول إلى متجر غوغل بلي، لكن التحديث هو الذي حمل النشاط الضار".

وعلى الرغم من إزالة التطبيق من "غوغل بلاي" إلا أن ينصح بإزالة تثبيته من الهاتف نهائيا.

المصدر / وكالات
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