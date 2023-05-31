بلدية خان يونس تُحرر 7 اخطارات لشاليهات مخالفة بالمدينة

أجرت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة بالتعاون مع طواقم التفتيش والمتابعة في بلدية خان يونس، ودائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، ومباحث السياحة، والدفاع المدني، جولات تفتيشية على الشاليهات في المدينة للتأكد من الالتزام بالشروط والمعايير التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وبينت البلدة اليوم الأربعاء، أنه خلال هذه الجولات تم التأكد من اتباع الإجراءات الصحية المتعلقة بتعقيم برك السباحة والحفاظ على نظافتها بشكل مستمر، كما تم التحقق من توفر شروط الأمن والسلامة داخل الشاليهات.

وأوضحت البلدية أنه تم تحرير إخطارات بحق 7 مخالفين لعدم استيفائهم الشروط الصحية.

وقالت إن هذه الجولات تأتي في إطار سعي البلدية لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على صحتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين