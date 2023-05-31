إصابات في اعتداءات متفرقة لعصابات المستوطنين في الضفة

أُصيب عدد من المواطنين، في ساعات متأخرة من الليل وفجر اليوم الأربعاء، ضمن اعتداءات واسعة على منازل وممتلكات ومركبات المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، عبر مجموعات من المستوطنين المتطرفين.

وأسفرت الاعتداءات عن أضرار بالممتلكات وإصابات بصفوف المواطنين، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق عولجت ميدانيًّا.

وأغلق المستوطنون الشارع الرئيسي المحاذي للحي، الذي يربط محافظتي جنين وطولكرم، وسط ترديد الهتافات والشعارات الداعية إلى قتل العرب.

ووِفق مصادر صحفية فإنّ نحو 100 مستوطن هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من بلدة جالود، بحماية جيش الاحتلال الذي أطلق قنابل الغاز بكثافة.

ووثّقت مصادر محلية إصابة المسن جميل حامد عرامين عقب اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في بلدة سعير قضاء الخليل، فيما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين ومنازلهم بالحجارة في حي امريحة ببلدة يعبد قضاء جنين، ما أدى لتضرُّر عدد منها.

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وفي محافظة نابلس، أُصيب عدد من الأطفال بالاختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب مهاجمة المستوطنين المنازل في المنطقة الشرقية من بلدة جالود، وذلك بحماية قوات الاحتلال، فيما أشعل مستوطنون النار في أحد المنازل.

وتسللت مجموعة من المستوطنين من موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، وهاجموا المنازل في المنطقة الغربية من بلدة برقة.

وقال مواطنون إنّ أضرارًا لحقت بمركبة ماهر حجي عقب مهاجمة منزل والده محمود، واستهداف المركبة بالحجارة، قبل أن يتصدى لهم الأهالي.

ونفّذت عصابة للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال اعتداءات على مدخل بيتين قضاء رام الله، وأغلقوا المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وارتفعت وتيرة اعتداءات عصابات المستوطنين وقوات الاحتلال منذ بداية العام الحالي، حيث ارتكب الاحتلال والمستوطنون أكثر من 442 اعتداءً ضد المواطنين وممتلكاتهم في الضفة خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، وفق تقرير أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

المصدر / فلسطين أون لاين