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تحديث جديد على تطبيق واتساب

31 مايو 2023 . الساعة 03:24 بتوقيت القدس
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تطبيق واتساب

طرح تطبيق واتساب تحديثا يمكّن المستخدم من مشاركة ما يعرض على شاشته مع هاتف آخر، وفقا لموقع Engadget التقني.

وحتى الآن طرح التحديث على بعض الهواتف التي تعمل بنظام آندرويد بشكل تجريبي، لكن وفقا للموقع فإن من المتوقع أن يعمم التحديث على الهواتف التي تعمل بهذا النظام قريبا.

ويظهر التحديث على شكل أيقونة هاتف مع سهم ضمن شريط أدوات التطبيق الأخرى، مثل تبديل الكاميرا وكتم الصوت وغيرها.

وعند النقر فوق الزر الجديد تظهر رسالة تسأل المستخدم عما إذا كان يريد بدء تسجيل ما يجري على الشاشة أو الإرسال إلى الهاتف الآخر، مع رسالة إخلاء مسؤولية تقول إن الشركة ستتمكن من الوصول إلى أي كلمات مرور أو صور أو تفاصيل تعرض على الشاشة.

المصدر / وكالات
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