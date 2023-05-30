فيم تكمن خطورة صاروخ Taurus؟

قدمت ألمانيا مؤخرا دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فيما تلقت وزارة الدفاع الألمانية اقتراحا غير رسمي بتسليم كييف الصواريخ المجنحة البعيدة المدى من طراز TAURUS KEPD 350.

وأشار نائب البرلمان الألماني والضابط الألماني السابق إلى أن صواريخ Shadow البريطانية لم تعط الفعالية المطلوبة لأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت يوم 16 مايو وحده 7 صواريخ بريطانية من هذا النوع. لذلك اقترح على البرلمان الإسباني تسليم أوكرانيا صواريخ TAURUS KEPD 350 ذات المدى الأبعد.

يذكر أن TAURUS KEPD 350 هو الصاروخ الألماني السويدي المجنح "جو – أرض" يخصص لتوجيه ضربات إلى الخطوط الخلفية للقوات المسلحة الروسية وإصابة أهداف على مسافة بعيدة. بدأ تصميمه عام 1994 ، ودخل الخدمة في الجيوش الألماني والإسباني والكوري الجنوبي بعد عام 2004.

ويبلغ مدى عمله 480 كيلومترا، وتم تزويده بمحرك توربيني صغير الحجم يشبه محرك صاروخ Storm Shadow البريطاني.

وتتراوح سرعة تحليق الصاروخ بين 0.6 و0.95 ماخ، أي ما يقارب على 1000 كلم/ساعة ويمكن مقارنتها بسرعة صاروخ Storm Shadow ويمكن لـTAURUS أن يحلق، شانه شأن Storm Shadow، على ارتفاع منخفض (30 – 50 مترا) ويقوم بمناورات هناك. وقد تم تصنيعه باستخدام تكنولوجيا ستلز" للتخفي عن الرادارات.وتم تزويد الصاروخ بنظام الملاحة الاستمراري المستقل الذي يتم تعديل مواصفاته دائما بواسطة نظام الملاحة الفضائية "جي بي إس".

تحمل الصاروخ طائرات Tornado IDS, McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, Saab JAS 39 Gripen. أما كوريا الجنوبية فقامت بتكييفه مع مقاتلة "إف – 15" الأمريكية.

ويبلغ سعر الصاروخ نحو مليون دولار، ما يعادل سعر الصاروخ البريطاني تقريبا.

المصدر / مواقع إلكترونية