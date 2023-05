المصارع الكندي سامي زين يؤدّي مناسك العمرة

وثَّق سامي زين، المصارع الكندي صاحب الأصول السورية، مشاهد من رحلته في أثناء أداء مناسك العمرة قبيل مشاركته في بطولة المصارعة الحرة العالمية التي تستضيفها مدينة جدَّة السعودية اليوم السبت.

ونشر سامي صورًا من رحلته للمسجد الحرام، ولحظاته في الحرم وفي أثناء أداء مناسك العمرة، معلقًا بأنه لا يقدر على وصف شعوره بالكلمات.

وكتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر "كمصارع محترف، أتيحت لي الفرصة لزيارة أماكن لم أكن أحلم برؤيتها وقمت بأشياء لم أتوقع أن أقوم بها، لقد منحني هذا العمل حياة مليئة بالتجارب المذهلة التي سأعتز بها للأبد، وستأتي هذه التجربة في المقدّمة، الحمد لله".

وشارك الحساب الرسمي لبطولة المصارعة الحرة العالمية (WWE) مقطعًا من زيارة سامي وعنونها "سامي يروي متأثرًا زيارته التي غيَّرت حياته إلى المسجد الحرام".

ولاقت الصور التي نشرها سامي تفاعلًا واسعًا وقابلها الجمهور العالمي والعربي باحترام وترحيب كبير، متمنين له أن يتقبَّل الله عمرته، وأن يحظى برحلة سعيدة في السعودية.

وبعد غياب 7 سنوات، تستضيف مدينة جدَّة اليوم عرض "كينغ آند كوين أوف ذا رينغ" (King and Queen of the Ring) بمشاركة أشهر نجوم المصارعة الحرة العالميين.

