مجموعة حقوقية: السلطة تحاكم عمدًا قتلة نزار بنات في يوم عطلة المؤسسات الحقوقية

رام الله-غزة/ جمال غيث:

كشفت مجموعة "محامون من أجل العدالة" عن تعمُّد محكمة السلطة العسكرية الخاصة بمحاكمة المتهمين بقتل المعارض السياسي نزار بنات، عقد جلساتها يوم الأحد، الذي تشهد فيه العديد من المؤسسات الحقوقية والسفارات عطلة أسبوعية.

وقالت المحامية في المجموعة ديالا عايش لصحيفة "فلسطين": "لاحظنا تكرار عقد الجلسات يوم الأحد، الأمر الذي يجعل المؤسسات الحقوقية وممثلي السفارات الدولية يتغيَّبون عن حضور جلسات المحاكمة ومراقبتها، وهذا يشكّل مساسًا بضمانات المحاكمة العادلة".

ومن المقرَّر أن تعقد المحكمة العسكرية اليوم في مدينة رام الله جلسة محاكمة 14 ضابطًا من عناصر جهاز وقائي السلطة متهمين باغتيال الناشط بنات، بعد أن أجَّلت محاكمتهم في 7 أيار مايو الجاري، لتغيّب المتهم الأول عن الجلسة بزعم تعرّضه لجلطة بموجب تقرير طبي صادر عن مستشفى الخليل الحكومي.

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وبخصوص جلسة اليوم قالت عايش، التي تحضر الجلسات باعتبارها مراقب حقوق إنسان لجلسة المحاكمة: إن اليوم سيشهد تقديم البينة الدفاعية عن المتهمين، ورفع الجلسة للمرافعات، مشيرة إلى أن القضية تسير في مراحلها النهائية، في حال لم تتعرَّض للتأجيل أو للضغوط.

وتوقعت عايش أن تنتهي جلسات المحاكمة، وأن يُنطق بالحكم بعد ثلاث جلسات، "في حال لم تتم المماطلة في إجراءات المحاكمة أو التسويف فيها".

وأجَّلت المحكمة أكثر من مرة عقد جلسات لمحاكمة قتلة "بنات"، بسبب ضغوط مارستها عليها قيادة السلطة في رام الله.

واغتالت قوة من جهاز وقائي السلطة الناشط بنات فجر الـ24 يونيو/ حزيران 2021م، بعد سلسلة اعتقالات وملاحقات شملت إطلاق النار على منزله في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.