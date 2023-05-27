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بحجة ارتداء قميص مرسوم عليه بندقية

قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على فلسطيني قرب الخليل

27 مايو 2023 . الساعة 17:47 بتوقيت القدس
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اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على شاب فلسطيني واحتجزته لساعات عند مدخل بلدة سعير، شمال شرق الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الشاب عمر حمدان جرادات، واحتجزته لساعات، قبل أن تفرج عنه، عند مدخل بلدة سعير، وذلك بحجة ارتداء قميص مرسوم عليه بندقية.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي أجبر جنود الاحتلال الإسرائيلي امرأة فلسطينية، على خلع قميص طفلها، بعد أن احتجزوها وطفلها الرضيع، عند حاجز شارع الشهداء وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

كما أرغم جنود الاحتلال في حزيران / يونيو الماضي، الطفل يوسف سند يوسف (3 سنوات) على خلع ملابسه، وذلك بحجة أن ملابسه مرسوم عليها بندقية، عند حاجز طورة في منطقة يعبد جنوب غرب جنين شمالي الضفة الغربية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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