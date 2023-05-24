موعد انتقال نجم نابولي إلى مانشستر يونايتد

أكد تقرير صحفي اقتراب مدافع نابولي، الدولي الكوري الجنوبي كيم مين جاي، من الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.



ووفقًا لما أورده موقع "فوتبول إيطاليا" الناطق بالإنجليزية، نقلًا عن صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن كيم (26 عامًا) سيُكمل انتقاله إلى مانشستر يونايتد مع بداية شهر يوليو/ تموز القادم، مقابل 58 مليون يورو.



ويقضي كيم موسمه الأول مع نابولي، ويمتد تعاقده برفقة البارتينوبي حتى 30 يونيو/ حزيران 2025، لكنّ شرطًا جزائيًا يمنحه حق الرحيل عن نادي الجنوب الإيطالي مقابل 50 مليون يورو.



وسبق لمدير نابولي الرياضي، كريستيانو جيونتولي، أن أكد وجود شرط جزائي في عقد كيم، يمنح الأخير حق الرحيل، شريطة تفعيل البند خلال أول أسبوعين من شهر يوليو، وحسبما ذكرته "كورييري ديلو سبورت"، اليوم الأربعاء، فإن إدارة مانشستر يونايتد تستهدف تفعيل ذلك البند الجزائي في وقته المُحدد.



وتمكن كيم من فرض نفسه لاعبًا أساسيًا في تشكيلة نابولي هذا الموسم 2022-23، ليُسهم بصورة مؤثرة في تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وخاض كيم 44 مباراة بصحبة نابولي، بمجموع 1900 دقيقة لعب، مُسهمًا بـ4 أهداف (سجّل هدفين، قدّم تمريرتين حاسمتين)، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

المصدر / فلسطين اونلاين