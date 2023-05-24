25 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 25 عملاً مقاوماً بينها 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء 4 زجاجات حارقة.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" إحراق مستوطنة، وتصدي لثلاث اعتداءات للمستوطنين، وتحطيم مركبتين للمستوطنين، ومواجهات في 9 نقاط بالضفة، إلى جانب عمليات إطلاق النار وتفجير العبوة الناسفة وإلقاء الزجاجات الحارقة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط تخللها إلقاء حجارة، إضافة إلى إلقاء زجاجات حارقة صوب مستوطنة "بسجات زئيف" ووقوع حريف فيها بمدينة القدس المحتلة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز سالم العسكري بجنين، فيما استهدف مقاومون قوات أخرى من جيش الاحتلال أثناء اقتحامها الحي الشرقي من جنين.

كما استهدف مقاومون جنود الاحتلال في بلدة جبع، وبلدة قباطية، تزامناً مع اندلاع مواجهات شعبية وتصدي لاقتحامات الاحتلال لجنين.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين في عنبتا بمدينة طولكرم، ورشقوهم بالحجارة، فيما شهدت منطقة بلعا بالمدينة إطلاق مرفرقعات نارية ومواجهات تخللها إلقاء حجارة.

وشهدت محافظة نابلس عملية إطلاق نار صوب جنود الاحتلال، وتحديداً في حي المعاجين، بينما اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم بلاطة.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين عند المدخل الشمالي لمحافظة أريحا، ورشقوهم بالحجارة، وقاموا بتحطيم مركبات للمستوطنين، إلى جانب التصدي لاعتداءات مماثلة قرب مستوطنة "فرات" ببيت لحم، وإلقاء زجاجتين حارقتين صوبهم.

واستهدف مقاومون جنود الاحتلال في بلدة بيت أمر بالخليل بعبوة ناسفة، إلى جانب وقوع مواجهات شعبية في المنطقة وعمليات إلقاء حجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين