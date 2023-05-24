فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هنيَّة يبارك فوز الكتلة الإسلامية بانتخابات "مجلس بيرزيت"

رونالدو: الدوري السعودي سيكون من الأفضل عالمياً

25 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

أبو معمَّر: جاهزون لإجراء انتخابات في جامعات غزة وفق التمثيل النسبي

حماس تبارك فوز الكتلة الإسلامية في انتخابات جامعة بيرزيت

الكتلة الإسلامية في بيرزيت تهدي فوزها للمعتقل السياسي مصعب اشتية

قاسم: فوز الكتلة الإسلامية في بيرزيت يؤكد نهج المقاومة الراسخ

بلاطة يختار مدربه الجديد وجهازه المعاون

دباغ يجتاز الفحص الطبي وينتقل للدوري البلجيكي

وفاة 5 مواطنين بحادث سير مروّع في طولكرم

هنيَّة يبارك فوز الكتلة الإسلامية بانتخابات "مجلس بيرزيت"

24 مايو 2023 . الساعة 21:15 بتوقيت القدس
...
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس

بارك رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بالتهنئة إلى الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت على فوزها المستحق في الانتخابات الطلابية.

وقال هنية في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "إن هذا الفوز يأتي بعد الفوز الكبير للكتلة الإسلامية في جامعة النجاح كُبرى الجامعات الفلسطينية تأكيدًا على تمسك شعبنا بخيار المقاومة والبندقية، فجامعاتنا ليست مجرد مؤسسات أكاديمية، بل هي معاقل ثورة تاريخية وميزان قوة وحاضنة خيارات وصانعة قيادات في مختلف الاتجاهات".

وكما بارك رئيس الحركة لإدارة جامعة بيرزيت نجاح هذا العرس الديمقراطي، مهنّئًا الأُطر الطلابية كافة، التي شاركت في هذه الانتخابات الديمقراطية الراقية.

وأهدى هنيَّة هذا الفوز لشهدائنا وأسرانا وجرحانا ومجاهدينا والمرابطين في ثغور المقاومة وساحاتها المتعدّدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#حماس #الاحتلال #الضفة #رام الله #إسماعيل هنية #الكتلة الإسلامية #بيرزيت

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة