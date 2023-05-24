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بالفيديو سقوط طائرة حربية في أم درمان بالسودان

24 مايو 2023 . الساعة 16:10 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني، بمدينة أم درمان غرب الخرطوم.

وأفاد مصدر بقوات الدعم السريع لقناة الجزيرة القطرية، أنَّ قواتها أسقطوا طائرة تابعة للجيش السوداني، وأسروا قائدها.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخرطوم #الجيش السوداني #الدعم السريع

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