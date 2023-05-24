سقوط طائرة حربية في أم درمان بالسودان

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني، بمدينة أم درمان غرب الخرطوم.

وأفاد مصدر بقوات الدعم السريع لقناة الجزيرة القطرية، أنَّ قواتها أسقطوا طائرة تابعة للجيش السوداني، وأسروا قائدها.

شاهد | مصدر بقوات الدعم السريع للجزيرة: أسقطنا طائرة عسكرية وأسرنا قائدها#السودان_اشتباك_مسلح pic.twitter.com/kSK3mO3aYQ — فلسطين أون لايـن (@F24online) May 24, 2023

متداول | فيديو لإسقاط طائرة من طراز ميغ تابعه للجيش السوداني بمدينة أم درمان غرب #الخرطوم_الآن pic.twitter.com/kdikhjqSSf — فلسطين أون لايـن (@F24online) May 24, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين