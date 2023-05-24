الاحتلال يؤجل قرار النظر في الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة

قررت لجنة الإفراج المبكر، التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تأجيل ردها بشأن طلب محامي الدفاع عن الأسير المريض وليد دقة.

وبحسب قناة (ريشت كان) العبرية، ذكرت أنه تقرر الرد على الطلب لتاريخ الحادي والثلاثين من الشهر الجاريـ علماً بأن اللجنة نظرت في طلب محامي الدفاع بالإفراج المبكر عن دقة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يعيشها.

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بدورها، أكدت إدارة السجون أن دقة يعاني من وضع صحي حرج، في حين أن عائلة الجندي موشيه تمام الذي قتل في عملية شارك بها الأسير دقة ترفض الإفراج عنه. وقد تتخذ اللجنة قرارًا يمنع الإفراج عنه أو تحويله للإفراج المشروط، أو تنقل القضية لمحكمة عليا.

المصدر / فلسطين أون لاين