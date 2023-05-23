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"الشرطة المجتمعية" تُنهي خـلافات مـالية بخانـيونس

23 مايو 2023 . الساعة 13:07 بتوقيت القدس
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"الشرطة المجتمعية" تُنهي خـلافات مـالية بخانـيونس

أنهت الشرطة المجتمعية بمحافظة خان يونس 14 خلافاً مالياً خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 21 ألف و850 شيكل و4 آلاف و20 ألف دينار و200 دولار أمريكي عبر أقسامها المنتشرة في المحافظة.

وأوضح المقدم ناجي أبو حماد رئيس قسم الشرطة المجتمعية بمركز شرق خانيونس أن المواطن (أ.ا) تقدم بشكوى بحق المواطن (س.م) يطالبه فيها بسداد مبلغ 5200 شيكل مقابل معاملات تجارية بينهم.

وأوضح أبو حماد أنه تم استدعاء طرفي الخلاف إلى مكتب الشرطة المجتمعية بمركز شرطة شرق خانيونس والاستماع لشكواهما والتوافق على إنهاء الخلاف على أن يقوم الطرف الثاني بدفع المبلغ للمشتكي على أقساط شهرية.

ولفت المقدم إبراهيم السنوار مدير دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة خانيونس إلى أنه تم تحرير تنازلات حسب الإجراءات القانونية المتبعة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #خلافات مالية #محافظة خان يونس

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