ميزة جديدة في "واتساب" تعفيك من الحرج والمشاكل

يختبر تطبيق التواصل الفوري "واتساب" القدرة على تحرير الرسائل بعد إرسالها، وهي ميزة ينتظرها كثيرون حول العالم لكونها تعفيهم من مشكلات عدة.

ونشر الحساب الرسمي لـ"واتساب" على "تويتر"، الأحد، تغريدة تؤكد أن إطلاق هذه الميزة سيكون قريبا.

وأظهرت التغريدة، التي كانت عبارة عن رسوم تفاعلية، ميزة تعديل النصوص.

وترمي هذه الميزة إلى مساعدة المستخدمين على تعديل الرسائل حتى بعد بعثها إلى أصدقائهم وزملائهم، لإزالة الأخطاء المطبعية أو اللغوية أو كلمات يعتقدون أنها غير لائقة أو غير دقيقة.

وبحسب مواقع تقنية، فإن "واتساب" يختبر حاليا هذه الميزة في النسخة التجريبية لمستخدمي أجهزة "أندرويد".

ومن المتوقع أن تكون متاحة لجميع المستخدمين قريبا، وستدعم لغات عدة.

وستكون الميزة على شكل خيار "حرر" بعد النقر على الرسالة، حيث يمكن تعديلها وإعادة إرسالها مجددا.

لكن هذه الميزة، كما رشح من التقارير الإخبارية، ستكون محددة بسقف 15 دقيقة من توجيه الرسالة، بمعنى أنه لا يمكن إجراء تعديلات عليها بعد انقضاء هذه المدة.

ويتيح تطبيق التواصل الفوري الشهير، الذي يستخدمه أكثر من 2 مليار نسمة، حاليا خيار حذف الرسائل بعد توجيهها، لكن هذا الخيار قد يمثل المشكلة للبعض إذ يوقعهم في إحراج مع مستخدمين آخرين يرون عبارة "أن الرسالة قد حذفت".

المصدر / مواقع إلكترونية