مصرع عددٍ من الأطفال في حريق بمهاجع مدرسة

قال رئيس غويانا عرفان علي إن العديد من الأطفال لقوا حتفهم في حريق نشب في مهجع مدرسة ليل الأحد إلى الإثنين في المهدية، وهي مدينة غير ساحلية غنية بالمناجم في وسط البلاد.

وقال علي من مطار العاصمة جورجتاون حيث ينتظر وصول الإغاثة من دون أن يذكر عدد القتلى والجرحى "هذه كارثة كبرى. إنها مروّعة ومؤلمة".

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وأفاد مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" بوجود "عدد كبير من القتلى والجرحى".

وأرسلت طائرات خاصة وعسكرية إلى المهدية الواقعة على بعد 200 كلم جنوب جورجتاون في البلد الصغير الواقع في شمال شرق أمريكا الجنوبية.

المصدر / وكالات