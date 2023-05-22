فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتلة بيرزيت تدعو للمشاركة في مسيرها وحضور دعايتها الانتخابية اليوم

مستوطنون يشاركون في مسيرة استفزازية بالبلدة القديمة في الخليل

مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث رياضيات

تطبيق "إنستغرام" يعود للعمل بعد انقطاع عن آلاف المستخدمين في العالم

الاحتلال ينقل الأسير وليد دقة إلى مستشفى "أساف هروفيه"

الجهاد الإسلامي تنعى شهداء نابلس وتؤكد أن المقاومة حاضرة للثأر

الإعلان عن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

عشرات المستوطنين يقودهم المتطرّف "غليك" يقتحمون "الأقصى"

مطلوب محرر صحفي للعمل في كلية فلسطين التقنية- دير البلح

اليونان.. 4 نوَّاب من أصول تركية يفوزون بمقاعد برلمانية

تطبيق "إنستغرام" يعود للعمل بعد انقطاع عن آلاف المستخدمين في العالم

22 مايو 2023 . الساعة 10:32 بتوقيت القدس
...
تطبيق "إنستغرام" يعود للعمل بعد انقطاع عن آلاف المستخدمين في العالم

أعلنت شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق "إنستغرام"، أنّ خدمات التطبيق عادت لمعظم المستخدمين بعد حلّ مشكلة فنّية تسبّبت في انقطاع الخدمة عن آلاف المستخدمين.

وقال متحدث باسم الشركة لـ"رويترز": "في وقت سابق اليوم، تسبَّبت مشكلة فنية في عدم قدرة بعض الأشخاص على الدخول إلى تطبيق إنستغرام. تمكّنا من حل المشكلة بأسرع ما يمكن لكل من تأثر (بتوقف الخدمة)".

اقرأ أيضًا: تغيرات جديدة من "إنستغرام" على الصفحة الرئيسة

ولم تكشف الشركة عن عدد من تضرّروا من تعطُّل الخدمات. لكن موقع "داون ديتكتور" الإلكتروني أظهر أكثر من 100 ألف حالة في الولايات المتحدة و24 ألفاً في كندا وأكثر من 56 ألفاً في بريطانيا.

وأبلغ أكثر من 180 ألف مستخدم عن وجود مشكلات في الدخول إلى التطبيق في ذروة انقطاع الخدمة.

ويرصد موقع "داون ديتكتور" حالات انقطاع الخدمات عن طريق جمع تقارير من عدَّة مصادر، وتشمل هذه المصادر المستخدمين.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#إنستغرام #ميتا #تطبيق إنستغرام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة