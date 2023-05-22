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الجهاد الإسلامي تنعى شهداء نابلس وتؤكد أن المقاومة حاضرة للثأر

22 مايو 2023 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
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شهداء نابلس الثلاثة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير الشعب الفلسطيني وإلى الأمة العربية والإسلامية، ثلةً من شهداء فلسطين الذين استشهدوا أثناء التصدي لعدوان قوات الاحتلال على مخيم بلاطة في مدينة نابلس.

وقالت في بيان صحفي وصل "": "ننعى الشهيد فتحي جهاد عبد السلام رزق، والشهيد عبد الله يوسف محمد أبو حمدان والشهيد محمد بلال محمد زيتون".

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وأكدت أن جرائم العدو ستزيد من عزم الشعب الفلسطيني على مواصلة طريقه المُعبد بدماء الشهداء على امتداد الأرض المباركة، مشددًة على أن مقاومتنا حاضرة للثأر والانتقام لهذه الدماء الطاهرة.

وأشادت بالمقاومين الشجعان الذين سطروا ملحمة بطولية، وتصدوا بكل بسالة وعنفوان لاقتحام العدو، داعيةً إلى تصعيد العمل المقاوم، ليعلم المحتل المجرم أن دم الشهداء هو المحرك الأساس على طريق الحرية والخلاص.

المصدر / فلسطين أون لاين
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