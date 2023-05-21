فوز برايتون على ساوثهامبتون يضمن له المشاركة الأوروبية

انتصر برايتون بثلاثة أهداف لواحد 3-1 الأحد على ضيفه ساوثهامبتون، ضمن مباريات المرحلة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ووضع برايتون بقيادة مدربه الإيطالي فرانشسكو دي زيربي قدمًا في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعد أن عزز مركزه السادس على اللائحة برصيد 61 نقطة، في حين ظل ساوثهامبتون -الهابط سلفًا- في قاع الترتيب بـ24 نقطة.



وأمام نحو 70 ألف مشجّع في ملعب "أمريكان إكسبريس" الخاص ببرايتون جنوبي إنجلترا، سجّل المهاجم الاسكتلندي الشاب إيفان فيرغسون هدفين متتاليين بالدقيقتين 29 و40. لينهي الشوط الأول بتقدّم الـ"سيغلس" بهدفين نظيفين.



بعد الاستراحة قلّص النرويجي من أصول مغربية، محمد اليونسي، النتيجة إثر ركلة ركنية نفّذها القائد الإنجليزي جيمس وارد براوس بالدقيقة 58. في حين أنهى الألماني باسكال غروس المباراة بهدف ثالث لبرايتون بالدقيقة 69 من تصويبة متقنة.



وبات برايتون قريبًا للغاية من التأهل واللعب في الدوري الأوروبي، حيث ابتعد في المركز السادس المؤهل للمسابقة بـ61 نقطة، بعيدًا بفارق معقول عن أقرب منافس له وهو أستون فيلا (58 نقطة).

وفي مباراة أخرى أرسل وست هام يونايتد نظيره ليدز يونايتد إلى مراكز الهبوط وتحديدًا المركز الـ18، بالفوز عليه 3-1 في ملعب "لندن الأولمبي" ليؤمّن الـ"هامرز" مركزه الـ14 برصيد 40 نقطة ويبتعد بالمرّة عن مناطق التهديد.



وسجّل لوست هام كل من الإنجليزيين ديكلان رايس وغارود بوين والأرجنتيني مانويل لانزيني في الدقائق 13 و72 و94. في حين كان ليدز يونايتد البادئ بالتسجيل عبر لاعبه الإسباني رودريغو في الدقيقة 17.

المصدر / فلسطين اونلاين