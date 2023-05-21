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"الأوقاف" تُندّد بإجراءات الاحتلال في القدس وتطالب بحماية عربية إسلامية للمقدسات

21 مايو 2023 . الساعة 17:15 بتوقيت القدس
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بن غفير يقتحم الأقصى وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال

أكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في القدس أنّ كل التدابير التشريعية والإدارية للاحتلال وكافة الانتهاكات والإجراءات المحدثة على واقع المدينة المقدسة ومقدساتها وأوقافها الإسلامية والمسيحية "لاغية وباطلة لن تكسب المعتدي أي حق".

وشدد المجلس في بيان اليوم الأحد، أنّ المسجد الأقصى المبارك سيبقى بكافة مكوناته مسجدًا إسلاميًّا خالصًا للمسلمين وحدهم إلى جانب الأملاك الوقفية في القدس رغم عبث العابثين.

وقال البيان: إنه "في اقتحام سافر وتدنيس لرحاب المسجد الأقصى المبارك عاد واقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير صباح اليوم الأحد المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال ومخابراته، واهمًا أنّ اقتحامه للمسجد وأداء طقوسه التلمودية وإطلاق تصريحاته التحريضية ستحقق أحلامه وأهدافه الرامية لتهويد المسجد الأقصى، غير مدرك لتبعات ومآلات هذه الاستفزازات والعبث بالمسجد الأقصى المبارك".

وأشار إلى خطورة دعوة حكومة الاحتلال لعقد اجتماعها صباح اليوم في منطقة حائط البراق على السور الغربي للأقصى، في رسالة تصعيدية واضحة وممنهجة ضد تاريخ وتراث المدينة العربي الإسلامي الأصيل.

وطالب مجلس الأوقاف الهيئات والمرجعيات الإسلامية والدول الاسلامية والعربية بالإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها نحو المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بتوفير الحماية الفورية لأهل القدس.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #القدس #الأوقاف الإسلامية

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