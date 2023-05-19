عرض كريستيانو رونالدو على بايرن ميونيخ

كشفت صحيفة "fussballtransfers" أن رجل أعمال ألماني، يُدعى ماركوس شون، عرض على إدارة نادي بايرن ميونيخ تمويل التعاقد مع محترف نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأشارت الصحيفة الألمانية أن شون، صاحب موقع "buero.de"، تعهد بالتكفل براتب رونالدو الضخم مع النادي البافاري، علمًا بأن اللاعب يتقاضى حاليًا 200 مليون يورو في النصر، وفقًا لتقارير صحفية عالمية.



واشترط شون في خطابه الذي أرسله إلى إدارة بايرن ميونيخ توقيع عقد شراكة مع النادي، مقابل تكفله تمامًا بانتقال رونالدو إلى ملعب "أليانز أرينا" بعد نهاية الموسم الجاري 2022-23.



وكان "صاروخ ماديرا" قد ارتبط اسمه بإمكانية الانتقال إلى بايرن ميونيخ، لكن الراتب المرتفع للاعب منع إتمام الصفقة، قبل أن يحضر اللاعب البرتغالي صاحب الـ38 عامًا إلى النصر، عبر صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.



وحتى الآن، استطاع النجم الكبير إحراز 13 هدفًا مع تقديم تمريرتين حاسمتين، خلال 16 مباراة خاضها في كل المسابقات بقميص أصفر العاصمة، علمًا أن عقد رونالدو مع ناديه النصر ينتهي في صيف 2025.



وعلى الرغم من تألقه بالقميص الأصفر، يواجه رونالدو تهديدًا بعدم تحقيق أي لقب خلال موسمه الأول مع النصر، حيث يبتعد فريقه بفارق 3 نقاط عن الاتحاد، متصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.



وفي البطولات المحلية الأخرى، غادر "العالمي" كأس الملك من الدور نصف النهائي بعد الخسارة من الوحدة (0-1)، وتوقف مشواره في بطولة كأس السوبر السعودي عند الدور نصف النهائي الذي شهد خسارته أمام الاتحاد بنتيجة (3-1).

المصدر / فلسطين اونلاين