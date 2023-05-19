لوكاس مورا يغادر توتنهام نهاية الموسم

أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس أن المهاجم لوكاس مورا سيغادر النادي عندما ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وانضم الدولي البرازيلي للنادي الإنجليزي في يناير كانون الثاني 2018 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخلال الفترة التي قضاها مع النادي اللندني خاض 219 مباراة وسجل 38 هدفا.



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وقال مورا "سأظل عاشقا لتوتنهام".

وقال النادي في بيان "نشكر لوكاس على الخدمات الهائلة التي قدمها لتوتنهام ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

وكانت أكثر مساهمة لا تنسى للاعب البالغ من العمر 30 عاما تسجيل ثلاثية في الشوط الثاني في فوز مذهل 3-2 على أياكس ليضمن توتنهام مكانا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 والذي خسره أمام ليفربول.

ويتساوى توتنهام صاحب المركز السابع برصيد 57 نقطة مع أستون فيلا قبل مباراتين على النهاية.

المصدر / رويترز