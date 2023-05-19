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لأصحاب العلامة الزرقاء.. زيادة هائلة في مدة فيديوهات "تويتر"

19 مايو 2023 . الساعة 02:25 بتوقيت القدس
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لأصحاب العلامة الزرقاء.. زيادة هائلة في مدة فيديوهات "تويتر"

أعلن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، الخميس، أنه سيكون بوسع أصحاب الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء في موقع التدوين المصغر "تويتر" زيادة مدة الفيديوهات إلى ساعتين تقريبا.

وكتب إيلون ماسك على "تويتر": "إن المشتركين بعلامة التوثيق الزرقاء سيكون بوسعهم تحميل فيديوهات تبلغ ساعتين أي ما يوازي 8 غيغا بايت (من حيث الحجم)".

وكانت أقصى مدة متاحة للفيديوهات في الحسابات الموثقة في "تويتر" هي 10 دقائق، في حين أن الحسابات العادية في وسعها تحميل فيديوهات تبلغ مدتها دقيقتان و20 ثانية.

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ولم يدل الملياردير الأميركي بتفاصيل إضافية حول الخدمة الجديدة في "تويتر".

وفي حال دخلت هذه الخدمة حيز التنفيذ، فإنها ستؤدي عمليا إلى تقويض مبادئ الإيجاز والاختصار التي ميزت بدايات الموقع عندما كانت التغريدة تنتهي بكتابة 140 حرفا.

وهذا أحدث تعديل يعلن عنه ماسك على "تويتر" منذ أن اشتراه العام الماضي بصفقة بلغت 44 مليار دولار.

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#تويتر #فيديو #إيلون ماسك #العلامة الزرقاء

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