منتخب الشواطئ يتأهل لدور الثمانية من كأس العرب

غزة/ وائل الحلبي:

حجز المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية مقعده في دور الثمانية من كأس العرب، رغم خسارته أمام نظيره المصري بنتيجة 2-3، في ختام منافسات دور المجموعات من البطولة المقامة في مدينة جدة بالسعودية.

منتخب فلسطين تأهل لدور الثمانية بعدما حصد إحدى بطاقتي صاحبي أفضل مركز ثالث، لكنه سيكون أمام اختبار صعب للغاية عندما يلتقي منتخب المغرب متصدر المجموعة الأولى والتي ستجمعهما اليوم الخميس.

خسارة المنتخب أمام مصر جمدت رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث، لكنه استفاد من فارق الأهداف ليتأهل رفقة منتخب موريتانيا بنفس الرصيد، بعد تفوقهما على منتخب جزر القمر بفارق الأهداف الذي توقف رصيده عند 3 نقاط عقب الخسارة من ليبيا في المجموعة الثالثة.

فدائي الشواطئ قدم واحدة من أفضل مبارياته أمام أحد أبرز الفرق المرشحة لنيل اللقب، وتمكن من التقدم عبر ثائر أبو عبيدة الذي ارتقى لكرة من ركنية علاء عطية التي حولها أبو عبيدة برأسه في الشباك، لكن المنتخب المصري تمكن من التعديل بعدها بدقيقتين عبر إسماعيل بهجت الذي حول الكرة برأسه في الشباك.

وفي الشوط الثاني سجل أحمد إيشا الهدف الثاني لمنتخب مصر بعدما تلقى كرة على طبق من ذهب أمام المرمى ليضعها في مرمى فادي جابر، ثائر أبو عبيدة رد سريعا وأعاد النتيجة للتعادل بعدما اخترق بالكرة وسددها قوية في شباك منتخب مصر، لكن الأخير استغل النقص العددي بعد طرد محمد بلح ونجح في التقدم عبر حسان محمد من كرة ثابتة سددها في المرمى.

منتخب فلسطين حاول طوال الشوط الثالث من أجل الوصول للشباك المصرية دون جدوى على الرغم من الفرص العديدة التي لاحت أمام لاعبي المنتخب، لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين لمنتخبنا الوطني.