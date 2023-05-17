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تفاصيل العرض السعودي لهازارد

17 مايو 2023 . الساعة 19:57 بتوقيت القدس
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تفاصيل العرض السعودي لهازارد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد، بات مطلوبًا في العديد من الدوريات الأوروبية والعربية، وأبرزها الدوري الأمريكي، والدوري السعودي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير نشرته صباح اليوم الأربعاء، أن هازارد يملك عرضًا رسميًّا للانتقال إلى الدوري الأمريكي "MLS" عن طريق نادي مونتريال الكندي، حيث هناك رغبة كبيرة من قبل النادي لضم اللاعب.

وأكدت الصحيفة أيضًا أن نجم تشيلسي السابق قد تلقى مكالمات أيضًا من بعض أندية الرياض في المملكة العربية السعودية، من أجل معرفة متطلباته المالية؛ تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتابعت الصحيفة الإسبانية أن رحيل إيدين في الصيف المقبل ما هو إلا تأكيدٌ لوصول مهاجم من طراز رفيع للفريق الملكي، مشيرةً إلى أن الإدارة الملكية ستوافق على رحيل البلجيكي في حال تم دفع 30 مليون يورو.

جدير بالذكر، أن هازارد خاض برفقة النادي الملكي ريال مدريد 76 مباراة، خلال 4 مواسم قضاها مع الميرينغي، حيث سجل 7 أهداف فقط، بينما تمكن من صناعة 9 أهداف أخرى.

المصدر / فلسطين اونلاين
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