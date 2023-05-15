نصيحة غير متوقعة من ريفالدو لكريستيانو رونالدو

نصح أسطورة كرة القدم البرازيلية ريفالدو، النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بالرحيل عن صفوف النصر السعودي نهاية الموسم الجاري، والعودة إلى صفوف ريال مدريد الإسباني من أجل إنهاء مسيرته الاحترافية هناك.



وقال ريفالدو في تصريحات نقلها موقع gistreel: "أتفهم أن بعض اللاعبين قد ينخدعون بالرواتب الهائلة التي يحصلون عليها في المملكة العربية السعودية، لكن هذه الأموال الباهظة تخفي خلفها تحديات عدة بشأن مستوى كرة القدم هناك".



وتابع: "إذا كانت الأموال عاجزة عن تعويض رونالدو ما عاشه من ذكريات رائعة في أوروبا، وهو أمر متوقع، سيكون من الجيد له ولكرة القدم العودة إلى ريال مدريد من أجل إنهاء مسيرته هناك".



واختتم ريفالدو حديثه بالقول: إن جماهير كرة القدم حول العالم يجب ألا تنتظر ذات المستوى الذي قدمه رونالدو في سنواته التسع مع ريال مدريد، خاصة مع تخطيه حاجز الـ 38 عاماً في الوقت الراهن.



وسبق لمصادر صحفية، القول إن ريال مدريد يرغب في استعادة خدمات رونالدو، كسفير للنادي الملكي أو عبر منصب آخر، موضحة أن مسيرة النجم البرتغالي كلاعب مع الميرنغي انتهت للأبد.



وتحدثت صحف أخرى بالقول إن جورجينا رودريغيز، شريكة رونالدو، لا تشعر بالراحة في المملكة العربية السعودية وترغب في العودة إلى أوروبا مع انتهاء الموسم الحالي.



جدير بالذكر أن رونالدو منذ انضمامه إلى صفوف النصر السعودي خاض 16 مواجهة، أحرز عبرها 12 هدفاً، لكنه يبدو مهدداً بالخروج خالي الوفاض من دون ألقاب هذا الموسم.

المصدر / فلسطين اونلاين