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الهندي: الاحتلال تخوف من تحرُّك الساحات في معركة "ثأر الاحرار"

14 مايو 2023 . الساعة 20:51 بتوقيت القدس
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. محمد الهندي، أنّ جيش الاحتلال توهّم أنه باغتيال قادة سرايا القدس، يستطيع أن يرمم الردع، لكنه فقده ولم تعد (إسرائيل) قادرة على تهديد الشعب الفلسطيني، موضحًا أنّ بنيامين نتنياهو كان يستجدي طلب التهدئة.

وشدّد الهندي، في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد، على أنّ الاحتلال المُدجّج بالسلاح لم يتمكن من تحقيق انتصار أمام غزة المحاصرة وفصيل واحد؛ معتبرًا أنّ ذلك "إنجاز"، مؤكدًا أنّ سرايا القدس كانت مستعدة لمواجهة عسكرية تمتد لشهور.

وقال: إنّ "الاحتلال كان يتخوّف من تحرُّك وحدة الساحات".

وأضاف أنّ شركاء نتنياهو يؤمنون بالحسم وكانوا ضد هذه المفاوضات في القاهرة، مشيرًا إلى أنّ نتنياهو كان يريد أن يوقف المواجهة سريعًا وأن يُرمّم الردع ويعزل حركة الجهاد الاسلامي.

وأكد الهندي، أنّ إيران هي الدولة الوحيدة التي تدعم الفلسطينيين بالسلاح والمال.

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