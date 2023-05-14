النخالة: انتهت جولة من الصراع مع المشروع الصهيوني وفوتنا الفرصة على تفريقنا

أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، انتهاء جولة أخرى في الصراع مع المشروع الصهيوني معركة "ثأر الأحرار"، مؤكداً أن فصائل المقاومة شكلت جدارا قويا استند إليه مقاتلو سرايا القدس.

وقال النخالة في كلمة متلفزة ألقاها منتصف الليل: "إن شعبا فيه أمثال قادة سرايا القدس الشهداء، لن يهزم أبدا، وسيبقى رافعًا راية القدس ومجاهدًا لتحريرها مهما طال الزمن".

وأضاف "أرادوا أن يغرقونا بدمائنا، ونشتري حياتنا بالذل والقهر، فخرج لهم مجاهدو شعبنا من سرايا القدس المظفرة يرفضون ابتلاع الدم".

وتابع النخالة "كان يجب أن تكون رسالة شعبنا كما كانت عليه في الأيام الخمسة الماضية"، مشددًا على أنها أيام عز وكرامة لشعبنا الذي يواجه بالإمكانيات البسيطة كل هذا العدوان المدجج بكل أدوات الموت والدمار.

وأردف "كانت سرايا القدس في هذه المعركة رأس حربة المقاومة وعنوانها، وكانت فصائل المقاومة جدارا قويا يستند إليه مقاتلونا".

وقال النخالة: "فوتنا الفرصة على العدوّ أن يفرقنا وتحملنا ما تحملنا من أجل أن يبقى الموقف موحدا وقويا وثابتا".

وتوجه بالشكر لكل من وقفوا إلى جانب المقاومة، وعلى رأسهم إيران وحزب الله ومصر وقطر التي بذلت جهودا كبيرة في كبح العدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين