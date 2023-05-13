القيادي صبحة: "ثأر الأحرار" ترسيخ لقاعدة لا عدوان دون رد

قال القيادي في حركة "حماس" محمد صبحة، إن "عملية ثأر الأحرار التي تخوضها المقاومة في غزة مع الاحتلال لن تسمح بإلغاء أو شطب المعادلات التي فرضتها جولات القتال السابقة".

وأضاف خلال تصريح صحفي، اليوم السبت: إن "ثأر الأحرار غير منفصلة عن الجولات السابقة، التي أثبتت فيها المقاومة أنَّ الأقصى خط أحمر بعد ثأرها للمصلّين الذين اعتدى عليهم الاحتلال خلال اعتكافهم في المسجد".

وتابع: إن "جولة القتال التي تلت استشهاد الشيخ خضر عدنان في سجون الاحتلال، أكدت أن المقاومة لن تسمح بتمرير عمليات الاغتيال دون رد".

ونبَّه إلى أن العملية الحالية ثأر الأحرار التي جاءت بعد اغتيال قادة سرايا القدس في غزة، تحافظ على كل المعادلات في الجولات السابقة بوحدة الساحات وأن القدس خط أحمر، وأنها لن تسمح بأي عدوان دون ثأر.

وبيَّن أن الاحتلال فشل في إلغاء هذه المعادلات السابقة، وأن المقاومة تضع القدس بنداً على الطاولة، وتضع لبنة أخرى على طريق التحرير.

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ومنذ يوم الثلاثاء الماضي تخوض المقاومة قتالاً مع الاحتلال في معركة أطلقت عليها ثأر الأحرار انتقاماً لاغتيال قادة سرايا القدس في غزة.

وأطلقت المقاومة مئات الصواريخ التي أصابت أهدافاً للاحتلال في (تل أبيب) والقدس المحتلة، والمستوطنات في غلاف غزة.

بالتزامن مع ذلك انطلقت دعوات في الضفة الغربية والداخل المحتل، للاشتباك مع الاحتلال والمواجهة على نقاط التماس، إسناداً للمقاومة في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين