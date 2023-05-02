من هو الشهيد خضر عدنان؟

عضو وقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، معروف بنشاطه في النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ولد في مدينة جنين في الضفة الغربية عام 1978، وانخرط في النضال الفلسطيني في سن مبكرة. اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مرات، وتم إطلاق سراحه في عام 2011 في صفقة وفاء الأحرار لتبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وبعدها تم اعتقاله مرة أخرى عدة مرات من قبل السلطات الإسرائيلية، دون توجيه أي تهم له أو محاكمته ليخوض عدة إضرابات عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري.

الأسير خضر عدنان أضرب عن الطعام 6 مرات خلال فترة اعتقاله من قبل السلطات الإسرائيلية، ففي عام 2012 أضرب عن الطعام لمدة 66 يوماً احتجاجًا على اعتقاله الإداري الذي تمتد فترته دون توجيه اتهامات أو محاكمة، وكان ذلك أطول إضراب عن الطعام يشهده السجناء الفلسطينيون في تاريخهم.

اقرأ أيضًا: ماذا قال الشهيد الأسير خضر عدنان في وصيته؟

كما أضرب عن الطعام في عام 2015 لمدة 58 يومًا، وفي عام 2018 لمدة 54 يومًا، وكان السبب في كل مرة هو الاعتقال الإداري الذي تقوم به من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي عام 2021، أضرب عن الطعام لمدة 25 يومًا احتجاجًا على تدهور حالته الصحية في سجون الاحتلال.

أما الإضراب الأخير فكان قد بدأه الأسير الخامس من فبراير الماضي احتجاجا على اعتقاله- بعد يومين من رفض المحكمة الإسرائيلية العسكرية في سجن عوفر الإفراج عنه، ليستمر في الإضراب عن الطعام لـ86 يوماً ليرتقي بعدها شهيداً في الثاني من مايو 2023.

التجربة السياسية

بدأ خضر عدنان حياته السياسية مبكرا خلال دراسته الجامعية، وكان أول اعتقال له من قبل السلطة الفلسطينية بتهمة التحريض على رشق رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان بالحجارة لدى زيارته جامعة بيرزيت عام 1998، وأمضى في الاعتقال عشرة أيام مضربا عن الطعام.

اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي أثناء الدراسة الجامعية، وأمضى في الاعتقال الإداري أربعة أشهر، ثم اعتقل مرة أخرى لمدة عام.

تكرر اعتقاله أكثر من عشر مرات يزيد مجموعها على ست سنوات، كان بينها الاعتقال ما بين 03/05/2004 و11/04/2005.

اعتقل ثانية لدى السلطة الفلسطينية في تشرين الأول 2010، وأمضى 12 يوماً في السجن أضرب خلالها عن الطعام.

أطول إضراب

كان الاعتقال الأشهر بالنسبة لخضر في 17 ديسمبر/كانون الأول 2011، وهو الذي خاض فيه أشهر وأطول إضراب فردي عن الطعام في السجون الإسرائيلية احتجاجا على اعتقاله الإداري دون تهمة، واستمر الإضراب 65 يوما ثم انتهى بتحقيق مطلب الإفراج عنه بتاريخ 17 أبريل/نيسان 2012.

أفرجته عنه سلطات الاحتلال يوم 11 يوليو/تموز 2015، ووصل إلى بلدة عرابة بقضاء جنين حيث استقبلته جماهير غفيرة.

وأعاد الاحتلال في الخامس من شباط/فبراير الماضي، اعتقال الشيخ عدنان بعد أن اقتحم منزله في عرابة، وعاثت فيه خرابًا ليعلن في لحظتها دخوله في الإضراب عن الطعام حتى استشهاده في اليوم ال86.

المصدر / فلسطين أون لاين