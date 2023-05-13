سلطة الطاقة تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة على قطاع غزة

حذَّرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية في قطاع غزة، صباح السبت، من وقوع كارثة إنسانية على جميع الصعد المختلفة وعلى القطاعات الحيوية كالقطاع الصحي وتوقف الخدمات الطبية التي تحتاج إلى مصدر مستمر للكهرباء دون انقطاع، والخدمات المقدَّمة للمواطنين كالماء والكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، وغيرها.

وأوضحت في بيان صحفي وصل " " أن الوضع الحرج الذي يعانيه قطاع الطاقة من جرَّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ينذر بوقوع كارثة إنسانية محققة نظراً لإغلاق المعابر وبالتالي وقف السماح بإدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد.

وقالت سلطة الطاقة: "إن محطة التوليد الوحيدة في القطاع لا تُنتج الطاقة المطلوبة منها بفعل الحصار المفروض على القطاع منذ 16 سنة"، مشيرةً إلى أن محطة التوليد تعاني الآن من نفاذ كميات الوقود المتوفرة، الأمر الذي سيؤدّي إلى تردّي الوضع الإنساني من جرَّاء توقفها".

وبيَّنت أن إمدادات الوقود متوقفة تمامًا منذ يوم الثلاثاء الماضي، من جرَّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والإغلاق الكلي للمعابر، وعليه فإن مخزون الوقود شارف على الانتهاء.

المصدر / فلسطين أون لاين