حفيظ دراجي يُغرد من جديد دعماً لفلسطين

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعرب حفيظ دراجي المعلق الرياضي الشهير الجزائري بشبكة قنوات "بي أن سبورت" ،عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الدموي المتواصل على قطاع غزة ومدن الضفة الغربية.



ونشر حفيظ دراجي على حسابه الشخصي على "تويتر"، صور القصف الاسرائيلي وأثار العدوان على غزة، وكذلك تشييع بعض الشهداء.



وقال دراجي: " لا حول ولا قوة الا بالله، عدوان إسرائيلي جديد على غزة، أسفر عن ارتقاء شهداء بين نساء وأطفال، بالإضافة لعدد من المصابين، تلاه اقتحام لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.



كما وقام دراجي برثاء للطفلة ليان مدوخ التي أُستشهدت في غزة ، حيث كتب "فتاة فلسطينية عمرها عشر سنوات، استشهدت والدمعة تنزل من عينها، ليس خوفاً أو جبناً، بل حباً في وطنها، وحسرة وألماً على من خذلها وخان شعبها".



وكان دراجي قد أشار في مرات عدة إلى القضية الفلسطينية أثناء تعليقه على مباريات كرة القدم، كما كتب مرات عدة في حساباته على منصات التواصل عن فلسطين وقضيتها.