جماهير غفيرة تُشيّع جثمان الشهيد "كميل" في قباطية جنوب جنين

شيّعت جماهير فلسطينية غفيرة، جثمان الشهيد الشاب أوس جمال حمامدة كميل (30 عامًا)، إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية، والذي ارتقى اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدته أمس.

وأفادت مصادر محلية، بأن موكب التشييع انطلق من مسجد صلاح الدين في البلدة بعد صلاة الظهر، بموكب جماهيري حاشد، وحمل جثمان الشهيد -وهو أب لثلاثة أطفال- على الأكتاف، وسط هتافات غاضبة ومنددة بعملية إعدامه بدم بارد، وأخرى تدعو إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام والمطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

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يذكر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت بلدة قباطية أمس، واستهدفت مركبة بوابل من الرصاص في أحد شوارعها، ما أدى إلى استشهاد الشابين: أحمد جمال توفيق عساف كميل (19 عاما) من قباطية، وراني وليد أحمد قطنات (24 عاما) من مخيم جنين.









المصدر / فلسطين أون لاين