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قتل برصاص مستوطن.. تشييع جثمان الشهيد ديار العمري في صندلة

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بالفيديو والصور قتل برصاص مستوطن.. تشييع جثمان الشهيد ديار العمري في صندلة

07 مايو 2023 . الساعة 17:34 بتوقيت القدس
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شيّع الآلاف جثمان الشهيد ديار العمري (19 عامًا) في بلدة صندلة، عصر اليوم الأحد، ووُري جثمانه الثرى في مقبرة البلدة.

وانطلق موكب التشييع من بيت عائلة الشهيد الكائن في منطقة في مرج ابن عامر بصندلة في الداخل المحتل، وبعد إلقاء نظرة الوداع، توجه الموكب إلى مقبرة البلدة.

ورفع المشاركون في جنازة علم فلسطين، وهتفوا تحيةً للشهيد وضد قاتله، كما ردد المشعون هتافات ضد سياسات الاحتلال بحق الفلسطينيين وخصوصًا في الداخل المحتل.

وشهدت صندلة إضرابًا عامًا وشاملًا، اليوم الأحد، احتجاجًا على جريمة قتل الشاب ديار برصاص مستوطن بعد عراك بالأيدي بينهما بالقرب من البلدة، مساء أمس السبت.

وسادت أجواء من الحزن والأسى صندلة، وتوافد عدد من الأهالي في القرية ووفود من مختلف أنحاء المجتمع العربي إلى منزل عائلة الشهيد ديار العمري، لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الداخل المحتل #صندلة #الشهيد ديار العمري

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