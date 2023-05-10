الجهاد الإسلامي تحذر الاحتلال من سياسية قصف المنازل بغزة

حذّرت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي من أنّ سياسة قصف المنازل سيتم مقابلها تكثيف قصف "تل أبيب" والعمق الاسرائيلي.

يأتي ذلك بعد شنّ غارة إسرائيلية على منزل في بيت لاهيا وعلى منزل في بيت حانون جرى تسويته بالأرض.

وقالت الحركة في بيان مساء الأربعاء "نحذر العدو من أن سياسة قصف المنازل سيتم مقابلها تكثيف قصف تل أبيب والعمق الاسرائيلي".

وكانت طائرات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء دمَّرت بنايتين سكنيتين في بلدة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة ومدينة بيت لاهيا شمالي الفطاع، لترفع بذلك النصعيد درجة باستهدافها منازل المواطنين بشكل مباشر.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال المسيَّرة أطلقت صاروخًا تجاه منزل يعود للمواطن زياد الاغا، في القرارة شمالي شرق خان يونس، حيث تمكن سكان البيت من إخلائه فورًا على إثر الصاروخ الأول.

وأضاف، بعد إطلاق الطائرات المسيَّرة الصاروخ الأول، أطلقت الطائرات الحربية صاروخين تجاه المنزل، المكون من ثلاثة طوابق، وسوَّته في الأرض.

وفي بيت لاهيا شمال القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلاً عائلة المصري، ودمَّرته بالكامل، بحسب شهود عيان.