نجم ويستهام مطلوب في مانشستر يونايتد

أكدت تقارير صحفية بريطانية أن نادي مانشستر يونايتد، زاد من درجة اهتمامه بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي، ديكلان رايس، لاعب وسط فريق وست هام يونايتد، مشيرة إلى أن اللاعب بات الهدف الأول للشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي القادم.



ووفقًا لما ذكرته يوميّة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها، نقلًا عن مصدر مقرب من مانشستر يونايتد، فإن اهتمام النادي باللاعب ازداد بعد الخسارة من وست هام يونايتد (1-0) يوم 30 أبريل/ نيسان الماضي في الدوري الإنجليزي.



وأضاف المصدر: "الآن اللاعب بات الهدف رقم واحد لمانشستر يونايتد في الصيف، لقد تحكم في المباراة بالكامل، المدرب تين هاغ وطاقم التدريب بالكامل وكشافة النادي أيضًا تحدثوا عنه عقب نهاية المباراة".



وأشار التقرير إلى أن إدارة الشياطين الحمر تنظر إلى ديكلان رايس بوصفه اللاعب الذي يمكنه بناء فريق من حوله، في ظل إعجاب تين هاغ الكبير بقدراته، موضحا أن مانشستر يونايتد سيجد منافسة قوية على التعاقد مع اللاعب، في ظل رغبة كل من فريقي أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين في ضمه.



ويمتد تعاقد رايس مع وست هام لموسمين قادمَين، مع امتلاك النادي اللندني خيارًا لتمديد العقد لعام إضافي، وسبق للاعب أن رفض عرضًا براتب أسبوعي يبلغ 200 ألف جنيه إسترليني للتجديد مع الفريق.



ووعد وست هام اللاعب بأن النادي لن يقف في طريق تحقيق حلمه باللعب في دوري أبطال أوروبا، عبر الموافقة على رحيله هذا الصيف، شريطة وصول عرض مالي مناسب، في ظل إشارة تقارير إلى أن النادي يرفض بيعه بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني.



جدير بالذكر أن رايس سجل 14 هدفًا وقدّم 13 تمريرة حاسمة خلال 239 مباراة خاضها منذ انضمامه إلى الفريق الأول لوست هام.

المصدر / فلسطين اونلاين