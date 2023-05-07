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جنود بريطانيون يتعرضون للإغماء بشكل مفاجئ.. ما القصة؟

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بالصور جنود بريطانيون يتعرضون للإغماء بشكل مفاجئ.. ما القصة؟

07 مايو 2023 . الساعة 00:15 بتوقيت القدس
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أغمي على عدد من الجنود البريطانيين المشاركين في موكب تتويج الملك تشارلز الثالث، بشكل مفاجئ أعاد للأذهان مشهد إغماء أحد الحراس الذين تواجدوا في مراسم دفن الملكة إليزابيث الراحلة قبل أشهر.

وتعرض الجنود للإغماء أثناء انتظارهم للمشاركة في موكب العودة إلى قصر باكنغهام بعد تتويج الملك، من بينهم ضابط في البحرية الملكية وحامل الراية.

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وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، احتاج بعض الجنود مساعدة طبية بعد شعورهم بالتعب والإغماء، وأفادت بأنه شوهد جندي وهو يقدم المساعدة لزميله بعد سقوطه أرضًا.

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وشارك في الموكب الاحتفالي أكثر من 4 آلاف جندي، لمرافقة الملك تشارلز وعقيلته الملكة كاميلا إلى قصر باكنغهام.

وتوج تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا، السبت، في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن، وإلى جانبه توجت عقيلته كاميلا بارتداء تاج الملكة ماري، في أكبر احتفال تشهده البلاد منذ 70 عامًا.

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وحضر الاحتفال الرسمي للتتويج أكثر من 2300 شخص، بينهم 100 من قادة دول العالم.

وتميز الحفل بمشاركة نساء أساقفة للمرة الأولى، وأدوار بارزة لعدد من اللغات غير الإنجليزية، إلى جانب احتفاظه بالتقاليد الملكية العريقة التي تتسم بها المملكة البريطانية.

المصدر / وكالات
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#بريطانيا #الملك تشارلز #جنود بريطانيون يتعرضون للإغماء

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