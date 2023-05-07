تضم المغربي زياش.. صفقة تبادلية تشيلسي وباريس سان جيرمان

يخطط تشيلسي الإنجليزي للقيام بصفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي، يضمن من خلالها الحصول على خدمات النجم البرازيلي نيمار جونيور خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل رحيل المغربي حكيم زياش إلى فرنسا.



وحسب شبكة "ESPN" فإن تشيلسي يرغب في التعاقد مع نيمار الذي يقترب من الرحيل عن باريس سان جيرمان الموسم المقبل؛ لكنه يريد التأكد من حالة اللاعب البدنية، في ظل كثرة الإصابات التي عانى منها النجم البرازيلي في الموسم الحالي.



ويسعى تشيلسي إلى تخفيض قيمة التعاقد مع نيمار جونيور، من خلال عرض المغربي حكيم زياش على باريس سان جيرمان في صفقة تبادلية إلى جانب مبلغ مالي.



وكان زياش قريبًا من الانضمام إلى باريس سان جيرمان معارًا في ميركاتو الشتاء الأخير؛ لكن نادي تشيلسي الإنجليزي تباطأ في إرسال وثائق الصفقة، الأمر الذي انتهى بتعطيلها رسميًا وبقاء اللاعب حتى اللحظة في "ستامفورد بريدج".



ورغم إبداء العديد من الأندية رغبتها في الظفر بخدمات زياش أبرزها بايرن ميونخ الألماني، وروما الإيطالي، وغلطة سراي وفنربخشة التركيين إلى جانب أياكس أمستردام الهولندي، إلا أن فكرة اللعب في باريس سان جيرمان تستهوي زياش بصورة كبيرة.



وينتهي عقد النجم المغربي مع تشيلسي في 30 من يونيو/ حزيران لعام 2025، وسط توقعات بأن ينجح باريس سان جيرمان في الحصول على خدماته مقابل 20 مليون يورو؛ لكن دخوله في صفقة تبادلية مع نيمار سيقوده صوب حديقة الأمراء بصورة مجانية، إلى جانب دفع النادي الإنجليزي مبالغ مالية إضافية.



جدير بالذكر أن زياش اكتفى بالظهور في 21 مواجهة مع تشيلسي اللندني هذا الموسم، قدم خلالها تمريرة واحدة حاسمة دون تسجيل أي أهداف، بمجموع دقائق لعب بلغ 890 دقيقة فقط.

المصدر / فلسطين اونلاين