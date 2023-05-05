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جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن جثامين 3 شهداء فلسطينيين

05 مايو 2023 . الساعة 18:26 بتوقيت القدس
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لحظة استقبال جثامين الشهداء في نابلس

أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، عن جثامين ثلاثة شهداء فلسطينيين قتلهم قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية في 12 مارس/آذار الماضي.

وتسلمت الطواقم الطبية في نابلس بعد ظهر اليوم جثامين شهداء نابلس التي كانت محتجزة لدى الاحتلال وهم: عدي عثمان الشامي، وجهاد محمد الشامي، ومحمد رعد دبيك.

وفي 12 مارس، أعلنت مجموعات عرين الأسود أن 3 من أفرادها استشهدوا في اشتباك مسلح مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على حاجز صرة جنوب غرب نابلس.

وبالإفراج عن الجثامين الثلاثة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين 133 فلسطينيا قتلهم منذ عام 2015، وفق حسين شجاعية الناطق باسم "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء".

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرارًا يجيز لضباط الاحتلال احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال ودفنهم مؤقتا بداعي استعمالهم "أوراق تفاوض مستقبلية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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