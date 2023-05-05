الكشف عن سلاح في غزة يشكل تحديًا لـ(إسرائيل)

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، عن تهديد جديد يشكل تحديًا للاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إن إطلاق قذائف الهاون من قطاع غزة هو التهديد الذي يمثل تحد لـ(إسرائيل)، والتي جاءت بمساعدة إيرانية.

وأضافت أن "مستوطنات الغلاف تعرضت خلال جولة التصعيد الأخيرة لرشقات من قذائف الهاون، بعضها لم يتسبب بتفعيل صفارات الإنذار".

وأشارت القناة إلى أنه "من وجهة نظر فصائل المقاومة فإن هذا السلاح بسيط وسريع التفعيل، ويصعب تحديد موقعه ومهاجمة مطلقيه".

وأوضحت أنه "في السنوات الماضية تم تهريب كميات من قذائف الهاون عيار 120 ملم إلى قطاع غزة، ثم قامت الأذرع العسكرية بتصنيعها بنفسها بدقة عالية".

وكان جيش الاحتلال كشف أمس الخميس، عن خلل حدث خلال التصعيد الإسرائيلي الأخير، حيث حدث عطل في منظومة القبة الحديدية.

وبحسب إذاعة الجيش، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي: "خلال الرشقة الصاروخية من غزة يوم الثلاثاء الماضي، تم الكشف عن خلل فني في منظومة القبة الحديدية تسبب في عدم اعتراض الصواريخ التي انفجرت داخل سديروت".





المصدر / فلسطين أون لاين