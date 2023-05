مطلوب صيدلي للعمل في "أونروا"

إعلان توظيف صادر عن الأونروا تعلن فيه عن وظيفة ( صيدلي ) Health Centre Pharmacist للعمل بالمراكز الصحية التابعة للأونروا بغزة وذلك وفقا لما يلي:

مهام الوظيفة

- ينفذ العمليات اليومية ويتبع جميع سياسات إدارة الصحة والعمليات وإجراءات التشغيل الموحدة والتعليمات بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة مضبوطة ومتسقة.

- ترتيب المستلزمات الطبية الواردة في صيدلية المركز الصحي وفقًا لمعايير First Expiry First Out (FEFO) ؛ يحافظ على الأدوية المخزنة بشكل صحيح وفقًا لجميع إجراءات السلامة والجودة والصحة والبيئة ذات الصلة لضمان بيئة عمل صحية وآمنة.

- توثيق حركات الأدوية في نظام المعلومات الصيدلانية المتاح لتمكين تقييم الكميات المطلوب طلبها والقضايا الأخرى المتعلقة بإدارة المخزون.

- صرف الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب للمرضى بناء على ممارسات صرف جيدة

- يقدم المشورة والمشورة للمرضى فيما يتعلق بطريقة تناول الأدوية ، وآثارها الجانبية المحتملة والتفاعلات المحتملة مع الأدوية / الأطعمة / المكملات الغذائية الأخرى.

- يقدم المشورة للمسؤولين الطبيين والعاملين الصحيين الآخرين في المركز الصحي بشأن الآثار الجانبية ذات الصلة للأدوية ، والتفاعلات المحتملة بين الأدوية والعقاقير ، ويضمن وصف الأدوية بشكل عقلاني وتحديث HHC بشأن استهلاك الإمدادات الطبية ، والأدوية القريبة من انتهاء الصلاحية وغيرها.

- تثقيف المجموعات والأفراد حول مختلف القضايا المتعلقة بالأدوية لضمان النقل الفعال للمعرفة والوعي.

- ينتج تقارير دورية عن أنشطة صيدلية المركز الصحي مع تحليل متعمق للنتائج.

- يحافظ على نظافة وصحة صيدلية المركز الصحي.

- يضمن التسجيل السليم والإبلاغ عن المعلومات الصحية على نظام السجلات الطبية الإلكترونية

- يؤدي واجبات أخرى قد يكلفه بها المشرف.

الكفاءات

تُطبق القيم الأساسية للأمم المتحدة الخاصة بالنزاهة والكفاءة المهنية واحترام التنوع والكفاءات الأساسية للتواصل والعمل مع الناس والسعي لتحقيق النتائج افتراضيًا. بالإضافة إلى الكفاءات التالية:

1. تطبيق الخبرة الفنية.

2. الارتباط والشبكات.

3. التخطيط والتنظيم.

4. التعامل مع الضغوط والنكسات.

5. التحليل.

- شهادة جامعية لمدة خمس أو ست سنوات من مؤسسة تعليمية معتمدة في الصيدلة.

- مطلوب حيازة ترخيص لممارسة الصيدلة ( مزاولة مهنة )

- يجب أن يكون لديك ما لا يقل عن أربع سنوات من الخبرة المهنية المسؤولة وذات الصلة بشكل تدريجي في وظيفة مماثلة .

- يجب أن يكون لديك خبرة في استخدام أجهزة الكمبيوتر وفهم لاستخدامها في التطبيقات الصحية.

- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا.

ملاحظات هامة

- نوع العقد: تعيين محدد المدة

- مدة العقد: 3 سنوات بما في ذلك فترة اختبار لمدة سنة واحدة ، مع إمكانية تمديد إضافي ، رهنا بتوافر الأموال والأداء المرضي والحاجة المستمرة.

- الراتب الأساسي: الراتب الأساسي الشهري من 1،431.50 دولارًا أمريكيًا. وبدل الإعالة الشهري حتى 123.25$.

طريقة التسجيل

- رقم هذه الوظيفة هو 207688

- اسم الوظيفة باللغة الانجليزية هو | Health Centre Pharmacist

- عند التسجيل بالموقع واختيار الدولة لن تجد دولة فلسطين وإنما ستجد الأراضي الفلسطينية باللغة الانجليزية كالتالي :

( State of Palestine )

- على المعنيين التسجيل وعمل حساب في موقع (inspira.un.org ) الخاص بوظائف الأمم المتحدة والبحث عن الشاغر المذكور عبر إدخال رقم او اسم الوظيفة (باللغة الإنجليزية)

- ملاحظة | يمكنكم مشاهدة فيديو يساعد في عملية التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://youtu.be/zd7hfwWz24g

- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 14/5/2023