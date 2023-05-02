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ردًّا على استشهاد الشيخ "عدنان".. الحركة الأسيرة تدرس إمكانية خوض إضراب مفتوح عن الطعام

02 مايو 2023 . الساعة 13:11 بتوقيت القدس
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الحركة الأسيرة تدرس إمكانية خوض إضراب مفتوح عن الطعام

كشف مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، عن دراسة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إمكانية خوض إضراب مفتوح عن الطعام.

وقال المكتب في رسالة مقتضبة له، إنّ خطوة الأسرى النضالية التي تم الكشف عنها، تأتي ضد سياسة الاعتقال الإداري التي يفرضها الاحتلال، وإحدى الردود على استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان.

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وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد الأسير القيادي خضر عدنان، وذلك بعد إضراب استمر لـ86 يومًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري دون تهمة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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