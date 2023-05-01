شهيد و6 إصابات خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا

استشهد شاب بعد إصابته الحرجة في بلدة عقبة جبر بأريحا، وأصيب عدد من الشبان، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة صباح اليوم الاثنين.

وأفادت مصادر طبية أن الشهيد جبريل االلدعة، ارتقى متأثراً بجراحه الخطيرة، ومنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إليه.





واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقبة جبر في أريحا، صباح اليوم الأثنين، بعدة آليات عسكرية.

وأفادت المصادر المحلية باندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في البلدة.

وأرسل الاحتلال تعزيزات عسكرية للبلدة، بعد اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال، إضافة لسماع إطلاق نار كثيف تجاه جنود الاحتلال.

وذكرت المصادر أن شاب أصيب بجراح خطيرة، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

المصدر / فلسطين أون لاين